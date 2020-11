Moja liečba korona vírusu

Dostal som korona vírus. Štát urobil všetko pre to, aby som ostal doma, ale nič pre to, aby som sa vyliečil. Aká bola moja cesta k vyliečeniu?

Pred dvoma týždňami mi pri testovaní vyšiel pozitívny výsledok korona vírusu (COVID-19). Následne sa dala testovať aj manželka a bohužial, tiež pozitívny výsledok. Ocitli sme sa v karanténe aj s našimi troma deťmi v predškolskom veku (2, 4 a 5 rokov). Veľký šok. Pýtal som sa, čo teraz?

Čo mám urobiť pre to, aby sa v prvom rade nenakazili deti a v druhom rade sme mali my s manželkou čo najľahší priebeh choroby? Ako je zvykom v dnešnej modernej dobe, začal som surfovať Internetom a aby som mal kvalitné informácie, pozeral som výlučne iba štátne weby o korona víruse, napr. korona.gov.sk . K môjmu veľkému prekvapeniu, celý web bol/je o tom, ako musí korona pacient ostať v domácej karanténe, ako nechodiť za lekárom, ako urobiť všetko pre to, aby som nikoho nenakazil. OK, ale ako sa liečiť? To nikde nebolo napísané.

Začal som teda oslovovať lekárov a to expertov v oblasti infekčnej, pľúcnej a internej medicíny na Slovensku, ako aj v zahraničí, a pýtal som sa, čo je najlepšia "dostupná" liečba korona vírusu, respektíve, ako by sa sami lekári liečili keby dostali korona vírus?

Bol som prekvapený, že väčšina popredných lekárov hovorila o tých istých liekoch a vitamínoch. Nie som síce lekár, každopádne po danej liečbe som ja prestal mať príznaky už po 2 dňoch a manželka nemala takmer žiadne príznaky, deti neochoreli. Možno to niekomu pomôže. Majte však na pamäti, že by Vám mal liečbu odsúhlasiť lekár a údajne táto liečba je efektívna iba keď sa začne skoro, teda už pri prvých príznakoch.

Ja osobne som sa liečil takto: 1) Isoprinosine (4x2 tabletky denne prvých 10 dní, na podporu imunity); 2) Azithromycin (1 tabletka denne - iba 3 dni, antibiotika); 3) LipoC vitamín (1 tabletka denne); 4) VIROSTOP sprej (verzia do nosu, plus verzia do hrdla, striekať niekoľko krát denne); 5) Selen (1 denne); 6) Zinok (1 denne); 7) Aspirin 500mg (par krat denne, ja som bral 2x1 tabletku); 8) Vitamin D (podla letáku max dávka); 9) Omega3 (podľa letáku max dávka), 10) Erdomed - iba ak už kašlete, ja som nebral (podľa letáku).

Moja liečba korona vírusu (Radomír Šalitroš)

Cítil som sa ako priemerný slovenský dôchodca, brať desať rôznych liekov denne, hurá.. Každopádne, stálo to za to. Ja som mal prvý deň hnačky, teplotu, pocit bolestí svalov a kĺbov celého tela, zdalo sa mi, že ťažko dýcham (možno psychika). Nasadil som moje kombo (viď hore) a už na druhý deň som mal iba veľmi jemnú horúčku a aj to iba v noci a na tretí deň som nemal žiadne príznaky. Na štvrtý deň som síce ztratil čuch, ale keď som pár krát nastriekal sprej VIROSTOP do nosa, tak sa čuch vrátil.

Najhoršie na korone bol strach, že sa nakazia deti. Niekoľko krát denne sme dezinfikovali byt (hlavne kľučky na dverách, ďalej vlastné uteráky, atď.), často sme menili hygienické rukavice a stále sme boli v maskách FFP2 alebo KN95, v ktorých sa naozaj ťažko dýchalo, tak som ani nevedel, že či dýcham ťažko kvôli korona vírusu alebo kvôli rúšku.. Ale oplatilo sa, deti nemali žiadne príznaky vírusu a ja, keď som si na noc dal rúško dole, tak sa mi dýchalo super.

cell deň v rúšku kvôli deťom (Radomír Šalitroš)

Nechcelo sa mi písať tento blog, lebo nie som lekár a už teraz vidím niektoré komenty, každopádne mi je ľúto niektorých ľudí, vrátane zopár mojich kamarátov, ktorí korona vírus liečia bez akýchkoľvek liekov a vitamínov, poprípade iba s paralenom (v mojom kombe vôbec nebol) a potom po 2-3 týždňoch choroby, už častokrát s ťažkými stavmi a aj vážnymi následkami, zháňajú rýchlu pomoc. Týmto článkom nesledujem nič, nepredávam lieky, iba popisujem moju osobnú skúsenosť a verím, že to niekomu pomôže. Znovu apelujem, aby si každý svoju liečbu prediskutoval so svojim lekárom.

Prajem všetkým, aby sa nenakazili korona vírusom a keď už sa nakazíte, aby ste mali čo najľahší priebeh choroby. Ja som buď mal šťastie na ľahký priebeh, alebo som bral tie správne lieky.

Všetko dobré prajem.

Rado Šalitroš